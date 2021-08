Assustado com morte de Tarcísio Meira, Silvio Santos vai para o hospital com suspeita de Covid

O apresentador apresentou sintomas gripais e procurou o hospital

O apresentador Silvio Santos, 90 anos, deu entrada, nesta quinta-feira (12/8), no Hospital Albert Einstein, de São Paulo, com suspeita de Covid-19. Segundo o Metrópoles apurou, o comunicador está com moleza no corpo e outros sintomas característicos da doença. Ele realiza exames para confirmar ou negar o diagnóstico.

Silvio Santos voltou a gravar no SBT, recentemente, apesar do pedido das filhas para que adiasse o retorno.

De acordo com fontes ouvidas pelo Metrópoles, Silvio Santos apresentou os sintomas gripais e, assustado com a morte de Tarcísio Meira, nesta quinta-feira (12/8), decidiu procurar um hospital. O ator, de 85 anos, morreu vítima de complicações da Covid.

Silvio Santos tomou a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em 10 de março de 2021, em São Paulo. Na ocasião, o apresentador, de 90 anos, chamou atenção por estar usando pijamas.

