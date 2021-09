Astro da NBA tem pedido de isenção de vacinação por motivo religioso negado

Andrew Wiggins ficará sem jogar até que seja vacinado

A NBA negou o pedido de Andrew Wiggins para que ele seja isento de vacinação. O atleta afirmou que a negativa para o imunizante é de razão religiosa. Com a negativa, o jogador do Golden State Warriors não poderá participar dos jogos em casa até que ele atenda aos requisitos de vacinação de São Francisco, Califórnia, nos Estados Unidos. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira (24). As informações são da ESPN.

Devido aos regulamentos locais do coronavírus em São Francisco, os atletas dos times devem ser vacinados para jogar em suas arenas de origem, a menos que haja isenções por motivos médicos ou religiosos.

“A NBA analisou e negou o pedido de Andrew Wiggins de isenção religiosa da ordem do Departamento de Saúde Pública de São Francisco exigindo a vacinação COVID-19 para todos os participantes com 12 anos ou mais em grandes eventos em ginásios”, disse a liga em um comunicado. “Wiggins não poderá jogar os jogos em casa do Warriors até que ele cumpra os requisitos de vacinação da cidade”, completou o texto.

Mesmo sem terem tomado a vacina, os jogadores estão autorizados a jogar nesta temporada, embora a NBA tenha dito que eles terão que ser testados diariamente nos dias de treinos e viagens. Ainda, devem ser testados pelo menos uma vez nos dias de jogo. Jogadores totalmente imunizados com a vacina não serão submetidos a testes diários.

Alguns clubes, como os Warrios, podem ser submetidos a regras mais rígidas por causa dos regulamentos locais.

Fonte O Liberal