Astronauta Buzz Aldrin se casa pela quarta vez aos 93 anos

O engenheiro e astronauta americano Buzz Aldrin, o segundo ser humano a pisar na Lua em 1969, com a missão Apollo 11, casou-se pela quarta vez aos 93 anos. Ele relatou nas redes sociais que o casamento aconteceu na sexta-feira (20), coincidindo com o seu aniversário.

Sua quarta esposa é Anca Faur, engenheira química, que é 30 anos mais nova e ocupa o posto de vice-presidente da Buzz Aldrin Ventures LLC desde 2019.

– Nós nos unimos em sagrado matrimônio em uma pequena cerimônia privada em Los Angeles e estamos tão empolgados quanto dois adolescentes fugitivos – disse o astronauta, em sua página no Facebook.

Aldrin se casou e se divorciou três vezes: com Joan Archer, mãe de seus três filhos, de 1954 a 1974; com Beverly Van Zile, de 1975 a 1978, e com Lois Driggs Cannon, de 1988 a 2012.

A missão Apollo 11, a primeira viagem tripulada à Lua, foi composta por Neil Armstrong, Michael Collins e Aldrin.

Armstrong, que fez história como o primeiro ser humano a caminhar na superfície lunar em 20 de julho de 1969, morreu em 2012, e Collins morreu em 2021.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/Cristóbal García