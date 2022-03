Astronauta levará menor Bíblia do mundo para o espaço sideral

O astronauta isralense Eytan Stibbe partirá em missão espacial no início de abril e levará na bagagem um item especial: a menor Bíblia do mundo, com apenas 0,5 milímetro quadrado. O item é um nanochip de silício banhado a ouro no qual se encontram 1,2 milhão de letras da Bíblia hebraica gravadas com um feixe focado de íons de gálio.

A peça será emprestada a Stibbe pelo Museu de Israel em Jerusalém, onde se encontra exposta atualmente. Ela foi produzida por engenheiros do Instituto Israelense de Tecnologia (Technion), em celebração ao Jubileu no Museu de Israel, realizado em Jerusalém no ano de 2015.

A Nano Bíblia que vou levar para a Estação Espacial Internacional simboliza a harmonia entre a tecnologia inovadora e o respeito à nossa herança como humanidade. Criar uma cópia deste texto antigo, usando tecnologia inovadora, nos permite olhar para o futuro com esperança enquanto nos lembramos de nosso passado – afirmou o astronauta ao All Israel News.

Stibbe será um dos membros da tripulação do Ax-1, que partirá na missão Rakia. Ele confessou estar “ansioso pela oportunidade de olhar para esta maravilha tecnológica enquanto” flutua no espaço sideral.

Criador da primeira Nano Bíblia e presidente do Technion, o professor Uri Sivan conta que o item é a “cópia mais inovadora e menor da Bíblia que existe”. Apenas microscópios com ampliação de 10 mil vezes conseguem tornar o texto visível a olho nu.

A ideia de criar uma peça do tipo surgiu em 2007, em parceria com o Dr. Ohad Zohar do Russell Berrie Nanotechnology Institute.

– Ao criar a Nano Bible, os pesquisadores da Technion procuraram demonstrar as maravilhas da miniaturização e como essa miniaturização moderna pode ser usada – declarou Sivan.

Foto: Divulgação / nstituto Isralense de Tecnologia (Technion)

Fonte: pleno.news / Thamirys Andrade