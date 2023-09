Astronauta retorna à Terra com recorde de 371 dias no espaço

O astronauta americano de origem salvadorenha Frank Rubio e os cosmonautas Sergei Prokopiev e Dmitri Petelin retornaram, nesta quarta-feira (27), à Terra após 371 dias na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), o que faz do latino-americano o astronauta da Nasa há mais tempo no espaço.

A nave espacial russa Soyuz MS-23 tocou terra a 148 quilômetros a sudeste da cidade cazaque de Zhezkazgan, quase quatro horas depois de ter desacoplado do módulo russo Prichal da ISS.

A operação para encontrar e retirar os tripulantes da cápsula de descida contou com 200 militares, helicópteros Mi8, aeronaves An-12 e An-26, bem como veículos de resgate PEM-1 e PEM, segundo a agência espacial russa Roscosmos.

O primeiro a sair da Soyuz foi Prokopiev, seguido por Rubio, que saiu da cápsula com um grande sorriso e com o polegar para cima, e Petelin.

O trio voltou a pisar em terra firme após 371 dias no espaço, onde realizou com a ISS 5.963 voltas ao redor da Terra.

Rubio e seus companheiros russos chegaram à plataforma orbital internacional em 21 de setembro de 2022 e deveriam retornar em março, mas ficaram retidos na ISS por seis meses devido a uma falha no circuito de resfriamento da Soyuz MS-22, que deveria fazê-los voltar à terra firme.

Isso significava que eles teriam que ficar seis meses a mais do que o planejado no espaço.

E é por isso que Rubio, de 47 anos, tornou-se no dia 11 o novo detentor do recorde absoluto de um astronauta americano com mais dias contínuos no espaço, superando seu antecessor, Mark Vande Hei, que tinha passado 355 dias consecutivos no espaço.

O astronauta de origem salvadorenha, nascido em Los Angeles, mas cuja mãe ainda mora em El Salvador, foi o 12º astronauta latino-americano a voar para a estação. Com 371 dias no espaço, ele é agora o astronauta latino-americano com mais dias na plataforma orbital internacional. Tudo isso na sua primeira missão, para a qual Rubio se preparou durante cinco anos.

Na verdade, para os três tripulantes que hoje regressaram à Terra, é o voo contínuo mais longo de toda a história da ISS. Os registros anteriores foram registrados na estação russa MIR. Lá, os cosmonautas Valery Poliakov e Sergei Avdeyev passaram 437 (1994-1995) e 379 dias (1998-1999), respectivamente, no espaço.

*EFE

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/Bill Ingalls /NASA