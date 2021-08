Atacadão Portal ganha liminar para funcionar no Arsenal

O juiz de Direito Roberto Gonçalves de Moura deferiu pedido de liminar e determinou a imediata reabertura do Atacadão Portal, situado na Rua do Arsenal, 380, no bairro da Cidade Velha, em Belém. A liminar tem caráter precário e poderá ser suspensa a qualquer momento, no decorrer do processo que transcorre pela Justiça do Estado do Pará.



O local foi fechado a pedido da Prefeitura de Belém em razão da altura do prédio, cujo gabarito de construção na área previa 7,5 metros. No entanto, a empresa dona da obra aumentou para 9 e depois, ainda mais, para 12,5 metros. O Ministério Público, que ficou dividido no caso, apareceu com um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), legitimando a alteração feita na altura.



O TAC do fiscal da lei foi aprovado pela prefeitura e pela empresa, que pagou R$ 1,5 milhão à Secretaria de Urbanismo para que a construção passasse de 7 para 9 metros. A questão, por fim, foi transformada pelo MP em ação civil pública por improbidade administrativa contra a gestão municipal e agentes públicos que deram o aval para as alterações feitas na obra, quando ela passou de 9 para 12,5 metros, além de outros parâmetros da área urbana. A Defensoria Pública do Estado, alegando interesse na causa das comunidades vulneráveis do entorno da obra, se envolveu no caso.



O imbróglio envolvendo as partes dista desde o ano passado, porém, com a liminar, as portas do Atacadão são reabertas até que haja novo posicionamento, dado que a Prefeitura de Belém poderá recorrer da decisão.