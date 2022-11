Atacado em alta

Quem diz que desemprego não acaba gerando emprego e renda? Centenas de trabalhadores continuam desistindo da procura de emprego formal com carteira assinada para se aventurarem no comércio, o chamado trabalho informal. São milhões de pessoas que querem deixar de ser mandados para tomarem conta do próprio negócio e, em geral, esses novos “empresários” visualizam o comércio como tábua de salvação. Assim, quem está se dando bem é o comércio atacadista, que aproveita para queimar o estoque a ser posto no varejo pelos novos comerciantes, que terminam, quando a coisa dá certo, contratando pessoas para lhes ajudar na empreitada.