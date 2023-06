Atacado por ladrões, motorista mata criminoso com extintor

Um motorista de caminhão abordado e ferido por três bandidos usou um extintor de incêndio para se defender e atingiu um dos criminosos na cabeça, que não resistiu e acabou morrendo. O caso ocorreu na madrugada desta quarta-feira (7) em Santos (SP).

Segundo informações do portal Metrópoles, a vítima se chama João Darlan Ribeiro. Ele estava dentro de seu caminhão aguardando a descarga de produtos químicos quando foi surpreendido por três ladrões.

Os criminosos arrombaram a cabine pelo vidro e ameaçaram o motorista com um revólver. João teria tentado reagir com uma faca, mas acabou desarmado e ferido com a arma branca e coronhadas na cabeça.

A vítima conseguiu escapar do caminhão com um extintor em mãos. Perseguido por um dos bandidos, João utilizou o extintor como defesa e atingiu a cabeça de Eugênio Araújo da Silva, de 43 anos.

O suspeito não resistiu, morrendo no local, enquanto os demais criminosos fugiram no momento em que policiais estavam chegando, acionados por uma testemunha.

Outro dos bandidos também acabou morrendo ao ser alcançado pelos policiais e entrar em uma troca de tiros. Ele se chamava Otávio Silva Santana e tinha 28 anos.

O terceiro criminoso ainda não foi encontrado, tendo escapado com bens do motorista que somam cerca de R$ 1800.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução / Print de vídeo / Metrópoles