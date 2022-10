Atacante do Carajás confia em título da Série B do Paraense: “Vamos longe”

O Carajás está garantido nas quartas de final da Série B do Paraense. No momento, a equipe tem a sétima melhor campanha da competição e se classificou sobre o Santos-PA, no placar agregado de 4 a 0.

O clube busca o acesso imeditado para a elite estadual, após se rebaixado em 2021. Para isso, conta com a boa fase do atacante Giovanny, vice-artilheiro do time com três gols, um a menos que Tiago Recife.

– Eu sempre busco fazer gols e buscar a vitória pro meu time. A artilharia é consequência, procuro deixar acontecer naturalmente. Hoje, posso dizer que tenho chance de buscar a artilharia, estou bem próximo. Acredito que vamos longe nesse campeonato, dá pra chegar.

Giovanny tem 22 anos e é natural de Arapiraca, no interior do Alagoas. Com passagens nas categorias de base da Juventus-SP, do Corinthians, do Oeste e do São Bernardo, o jovem atacante está tendo a primeira experiência fora do futebol paulista.

– Vivo um grande momento no clube e no campeonato. Nos últimos 5 jogos fiz 3 gols e tive outras participações em jogadas ofensivas. Estou muito feliz aqui. Espero continuar ajudando meu time a ganhar as partidas e buscar o acesso e o título – conclui o atacante.

A Série B do Campeonato Paraense está paralisada até o julgamento do caso do meia Lukinhas, do Parauapebas, que será realizado nesta quinta-feira. O jogador teria atuado de maneira irregular, por não cumprimento de uma pena.

