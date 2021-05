Atacante do CRB encara o Remo com respeito na estreia de sábado

Nesse sábado (29/05), Remo e CRB (AL) começam a caminhada na Série B do Brasileirão 2021. No estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), as equipes vão se enfrentar às 16h. Dentro de campo, os times vivem um momento semelhante. Enquanto o Remo ficou de fora das finais do Parazão, conseguindo apenas o 3º lugar, o CRB (AL) chegou à final do Campeonato Alagoano, mas acabou perdendo para o rival CSA (AL), nos pênaltis.



Autor de cinco gols na temporada, o atacante Hyuri deve ser um dos titulares do adversário azulino. Para ele, a crescente que o Remo vem vivendo do acesso à Série B será uma dificuldade a mais para o CRB (AL) e reforçou que sua equipe precisa entrar ligada para não ser surpreendida dentro de Maceió (AL).



“A gente vê que o Remo vem em uma crescente da temporada passada para esta. Pelo fato de chegarem na Série B, isso dá um ânimo para eles, da mesma forma que temos o ânimo de começar mais uma Série B com aspirações novas. Tenho certeza que será um jogo complicado. A equipe do Remo vem fazendo boas partidas e espera iniciar o jogo com o pensamento de vitória e não daremos chances para que eles pensem que podem arrancar pontos da gente dentro da nossa casa ”, disse.

Sob o comando do técnico Alan Aal, que vai estrear no clube, o CRB (AL) deve entrar em campo com: Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Frazan e Guilherme Romão; Claudinei, Wesley e Diego Torres; Alisson, Hyuri e Calyson.

Foto: Divulgação