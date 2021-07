Atacante do Paysandu comemora primeiro gol no clube e revela reação da mãe

Danrlei fez o gol de empate que evitou a derrota do Papão para o Altos (PI)

O atacante do Paysandu, Danrlei, marcou pela primeira vez com a camisa alviceleste. O gol, que salvou o Papão da derrota para o Altos (PI), saiu depois do jogador pegar o rebote do goleiro Fábio com um chute de esquerda e mandar para a rede. O atleta disse que ficou muito feliz com as mensagens de familiares e amigos, especialmente com a da mãe.

“Meu coração ficou a mil. Recebi ligação e mensagem da minha família e de amigos, da minha mãe que chorou depois do jogo e eu também me emocionei muito por saber que ela ficava feliz por mim”, relatou Danrlei.

“Eu trabalhei muito por esse momento. E eu estou muito feliz em ter ajudado a minha equipe, e sem eles não teria acontecido isso. Eu estou feliz demais em ter marcado o meu primeiro gol com a camisa do Paysandu”, contou o atacante. O jogador completou dizendo que está preparado para ser titular e que fica a critério do treinador. “Estou treinando forte para buscar meu espaço, que agora com a chegada de jogadores, tem que trabalhar mais forte ainda para buscar uma vaga”, afirmou.

Danrlei fez apenas dois jogos pelo Paysandu e já está disputando vaga entre os titulares. Com a chegada dos atacantes Rafael Grampola, Rildo e Thiago Santos a disputa fica mais acirrada. O jogador disse que acredita que o gol lhe fez ganhar mais oportunidades e mais confiança.

Sobre o jogo contra o Manaus (AM), o atacante reconheceu que o time terá certa dificuldade, mas está confiante. “Eu acho que vai ser nosso jogo porque a gente joga mais com o contra-ataque, aqui dentro (na Curuzu) nós temos um pouco mais de dificuldade porque os times vem mais fechados, e jogando fora, acho que tem mais possibilidades de chegarmos e fazer acontecer”, analisou Danrlei.

