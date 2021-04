Atacante do Paysandu revela inspiração em artilheiro bicolor para fazer o gol no Águia pelo Parazão

Flávio, de 19 anos, é cria da base alviceleste e tem aproveitado os treinos para aprender com Nicolas

Destaque na vitória do Paysandu por 1 a 0 em cima do Águia de Marabá, na quarta-feira, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paraense, o atacante Flávio contou um pouco sobre a relação com o clube e como foi ajudar o time a vencer mais um confronto. Foi dele o gol que garantiu os três pontos e a segunda colocação do time bicolor na classificação geral do Campeonato Paraense.

“É a realização de um sonho fazer gol com a camisa do Paysandu. Um clube que sempre sonhei jogar. Emoção grande e muito feliz. Vinha buscando a oportunidade desde 2019, quando subi para o profissional. Aproveitei a oportunidade da melhor maneira e consegui fazer o gol”, conta o jogador de 19 anos, que em quatro jogos seguidos do Parazão, entrou em três.

Flávio conta que se inspira no atacante e artilheiro do Paysandu, Nicolas e vem treinando uma jogada que é especialidade do companheiro de equipe.

“Eu era reserva do Nicolas em 2019. Hoje é o principal jogador do Paysandu. Eu só tenho a aprender com ele. O forte dele é cabeceio e eu treino isso. E fiz o gol de cabeça. É ter paciência que uma hora a oportunidade chega. E creio que as oportunidades virão e venho em uma sequência de três jogos e a cada jogo aproveitar de uma maneira”, afirmou.

Flávio e os demais jogadores se preparam para as quartas de final. O time bicolor vai enfrentar o Bragantino. O primeiro jogo será no domingo (2), às 15h30, no Diogão, em Bragança. A volta está marcada para quarta-feira (5), às 19 horas, na Curuzu. O jogador avaliou o confronto.

“É um equipe forte, com jogadores experientes. Mas nosso time está a cada jogo se fechando mais. Vamos brigar em Bragança para ter um bom resultado e vir para Curuzu manter isso”, comentou.