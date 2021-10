Atacante do Remo é vítima de racismo durante jogo com o Cruzeiro

A vitória do Remo por 3 a 1 em cima do Cruzeiro, na noite dessa quinta-feira, 28, em Belo Horizonte, foi marcado por mais um ato de racismo no futebol brasileiro. O alvo da vez foi o atacante Jefferson, do Clube do Remo, autor do segundo gol azulino na partida.

Aos 42 minutos do segundo tempo, após marcar o gol e ir comemorar na lateral do gramado do estádio Independência, Jefferson foi atacado por torcedores do Cruzeiro. Em meio aos xingamentos, um deles preferiu a seguinte frase: “vai tomar no seu c#, macaco”.

Após a partida, o Remo publicou o vídeo nas redes sociais e contestou mais um episódio de preconceito racial no esporte. “Até quando isso? O que ainda vai precisar acontecer para tomarem alguma atitude?”, indagou o clube.

Até o momento, nem a CBF e nem o Cruzeiro falaram sobre o ocorrido durante o jogo.

Fonte: Roma News