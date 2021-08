Atacante do Remo passa por cirurgia e ficará afastado por pelo menos 15 dias

O gols que garantiu o empate do Remo com o Brasil de Pelotas, na última sexta-feira, também culminou em mais uma lesão ao atacante Lucas Tocantins. Logo após o cabeceio que desviou a bola rumo ou gol adversário, o atacante azulino chocou o rosto na cabeça do zagueiro João Siqueira e fraturou a face. De volta a Belém, Tocantins já foi operado.

De acordo com nota emitida pelo departamento médico do Remo, o atacante velocista passou pelo procedimento cirúrgico na manhã do domingo, no hospital Porto Dias. A cirurgia foi realizada pelo médico especialista Francisco Neves, que é cirurgião bucomaxilofacial. O tempo estimado de recuperação é de duas semanas.

Fora de combate

Lucas Tocantins volta a ocupar o departamento médico apenas poucas semanas após voltar a ganhar sequência no time azulino. O atacante sofreu com problemas musculares ao longo do primeiro semestre e, por isso, só participou de 11 dos 21 jogos do Leão na Série B deste ano, na maioria das vezes saindo do banco de reservas.

Com os 15 dias previstos para a recuperação, Tocantins deve perder pelo menos dois jogos da equipe, contra Botafogo-RJ, em Belém; e Vitória, na Bahia. Assim sendo, é possível que retorno contra o Avaí, em casa, no dia 17 de setembro.

Fonte: O Liberal