Atacante paraense perde o pai, pede para jogar e marca gol

O atacante paraense Anderson Tanque, do Novo Hamburgo, soube da morte do pai momentos antes do jogo contra o Santa Cruz, pela 2ª rodada do Gaúchão. Mesmo assim, o jogador pediu para participar da partida e, quando entrou, precisou de pouquíssimo tempo para conseguir homenagear seu pai.

Ele entrou no intervalo da partida, em que ele permaneceu apenas por pedido próprio, e balançou as redes com menos de um minuto em campo, na vitória por 2 a 1.

Na comemoração do gol, Tanque apontou para o céu e fez a homenagem para o pai e gritou em desabafo, abraçado pelos companheiros de time. O carinho continuou após a partida e se estendeu. Além dos companheiros de time, funcionários do Novo Hamburgo e até rivais procuraram o atacante com abraços de consolo.

“Infelizmente hoje recebi a notícia que perdi meu pai. Passando por um momento muito difícil. Mesmo assim optei por jogar e esse gol é para ele”, disse Tanque, emocionado.

Agora, o atacante irá para Concórdia do Pará, onde se encontrará com o restante da sua família. Anderson tem 26 anos e foi contratado pelo Novo Hamburgo no segundo semestre do ano passado. Antes, passou por Camboriú, em Santa Catarina, e Paraná e São Joseense, do Paraná. Ele ainda acumula passagens por Tuna e Paysandu.

Fonte: Portal Super Craques/Foto: Reprodução