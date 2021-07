Atacante Rafael Grampola assina contrato com o Papão da Curuzu

Foi anunciado no perfil oficial do Paysandu, no Twitter, na manhã desta terça-feira, 13, o novo reforço Rafael Grampola. Ele acertou para defender a equipe de futebol profissional bicolor até o fim do Campeonato Brasileiro da Série C. Após assinar pré-contrato, o atleta, que vai desembarcar em Belém nos próximos dias, fará exames médicos e avaliações físicas e fisioterápicas, como é de praxe, antes de assinar contrato.



Camisa 9 do Papão, Rafael Grampola afirmou que já havia existido contato com o clube em outras ocasiões. “Estou muito feliz de finalmente poder estar vestindo a camisa do Paysandu, depois de algumas tentativas nos últimos anos. Graças a Deus chegou o tempo certo, o momento oportuno, e eu estou muito feliz com isso. Desde já quero agradecer a todos os torcedores que têm mandado mensagens, dado as boas-vindas. Que agradecer pelo carinho que tenho recebido. Muito obrigado e espero ajudar ao máximo. Juntos, se Deus quiser, vamos para a Série B e depois consequentemente para a Série A, porque o Paysandu é grande e o lugar dele é estar entre os melhores”, declarou o atacante.



Após os trâmites burocráticos, Rafael Grampola aguardará a publicação do seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para ficar à disposição da comissão técnica.

FICHA TÉCNICA

Nome: Rafael Santiago Gonçalves

Nascimento: 09/04/1988 (33 anos)

Naturalidade: Nova Granada (SP)

Altura: 1,83 m

Peso: 80 kg

Posição: atacante

Clubes: Rio Preto-SP, Ipatinga-MG, Atlético Sorocaba-SP, Caxias-RS, Sergipe, Bahia, Monte Azul-SP, Anápolis-GO, Canedense-GO, Zacatepec-MEX, Gama-DF, Bragantino-SP, Joinville-SC, Paraná, Brasil-RS, Dibba Al-Hisn-EAU e Juventude-RS

Imagem: Agência Paysandu