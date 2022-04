“Atacar a Justiça Eleitoral é atacar a democracia”, diz Fachin

Na segunda-feira (25), o ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), falou sobre as eleições deste ano e afirmou que atacar “atacar a Justiça Eleitoral é atacar a democracia”. Ele também falou sobre a possibilidade de melhorar sistema eleitoral e agradeceu às “sugestões de melhorias e aprimoramentos”.

A declaração ocorreu durante a abertura da sessão do TSE desta segunda.

– Dentro dos marcos legais e temporais, todas as sugestões de melhorias e aprimoramentos que recebemos no prazo inicial foram submetidas a uma análise de viabilidade técnica e administrativa, e tudo o que se mostrou tempestivo, pertinente e logisticamente viável para 2022 foi atendido e será aplicado, com reconhecimento e agradecimentos – ressaltou.

O ministro ainda afirmou que o quadro para as eleições deste ano “já está definido”.

– Continuaremos, por certo, a refletir sobre outras sugestões e questões, bem como aprimoramentos para as eleições de 2024 e seguintes. O quadro para este ano eleitoral, nada obstante, já está definido, e assim se fez dentro da Constituição, com leis e decisões do Congresso Nacional, e com as regulamentações deste Tribunal cujo prazo expirou em 5 de março último – apontou.

Fonte: Pleno News