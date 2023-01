ATAM abre temporada de 2023 com ‘aulão’ de karate para escolha dos atletas

A Associação Teixeira de Artes Marciais – ATAM começa suas atividades na temporada 2023 realizando o primeiro treinamento geral ATAM- aulão aberto para praticantes de karate, em especial, os alunos dos polos de Ananindeua, Cidade Nova, Mosqueiro e Benevides.

O treinamento será ministrado pelo diretor técnico da associação, Professor Roque Sérgio, 4° Dan, registrado na Federação de Karate do Estado do Pará – FKEP e na Confederação Brasileira de Karate – CBK.

“O ‘aulão’ visa, desde já, as competições da temporada, como a fase classificatória do Campeonato Brasileiro da CBK, Copa Kids e Copa Norte. É dos treinamentos que formaremos a equipe da nossa associação que disputará as competições estaduais e nacionais”, anunciou Daniel Lobato, presidente da ATAM.

O aulão irá acontecer no dia 15 deste mês, a partir das 9h, na Arena Top Mais Society, em Ananindeua.

Serviço

Data: 15/01/2023 – 9h

Local: Arena Top Mais Society

Informações: 91 98197-3923

Prof. Daniel Lobato

E-mail: atam.artesmarciais@gmail.com

Imagem: Divulgação