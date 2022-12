ATAM realiza exames de Faixas Dangai para 43 karatecas

A Associação Teixeira de Artes Marciais [ATAM] finaliza suas atividades da temporada realizando exame anual de Faixas Dangai com os alunos dos polos de Ananindeua, Cidade Nova, Mosqueiro e Benevides.



No dia 11, pela manhã, serão examinados e avaliados pela banca formada pelo diretor técnico Roque Sergio, 4° dan, registrado na Federação de Karate do Estado do Pará [FKEP] e Confederação Brasileira de Karate[CBK].



Também fazem parte da bancada, como convidados, os senseis: Socorro Castro, 3° dan, Adelia Rocha 4° dan, José Farias 4° dan, Rodinaldo Sinézio, 3° Dan e André Sampaio 3° dan.

”A mudança de faixa acontece em uma cerimônia à parte do treinamento realizado em dias de treinos convencionais. A cerimônia consiste numa avaliação e verificação de aprendizagem em que o aluno deve demonstrar que domina o conjunto de técnicas e conceitos filosóficos pertinentes ao seu nível”, comenta Daniel Lobato, presidente da ATAM.



“É necessário demonstrar defesas, golpes, chutes, bloqueios, realizar demonstrações, responder a comandos na língua japonesa, além das perguntas sobre os processos históricos e filosóficos da arte marcial”, explica.



Os alunos estão, desde o mês passado, em intensa preparação com os instrutores Ranier Rocha, Kalel Zavitoski e Ryan Plácido.



“Buscando alcançar um alto nível dos nossos alunos de karate, a nossa entidade realiza apenas um exame de faixa por ano. É assim, desta forma, conseguimos manter a nossa qualidade técnica sempre acima da média. Realizamos o processo de acordo com a regulamentação da CLK, atendendo as carências estabelecidas e com a bancada formada somente por faixas pretas acima de 3° Dan”, conclui Daniel Lobato.

Imagem: ATAM/Divulgação