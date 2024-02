Ataque com faca deixa ao menos três pessoas feridas em Paris

Um homem feriu três pessoas em um ataque com faca na estação de trem de Gare de Lyon, uma das principais estações de Paris, na França, neste sábado (3) aumentando o alerta de risco de segurança para os Jogos Olímpicos que acontecerão na cidade a partir de julho deste ano.

A polícia de Paris disse que os policiais rapidamente detiveram o suspeito, que usou uma arma afiada no ataque por volta das 8 horas da manhã, horário local (4h da manhã, horário de Brasília). Uma das pessoas feridas estava em estado grave e as outras duas tiveram ferimentos mais leves. A polícia não havia fornecido outros detalhes como a motivação do ataque até a publicação deste texto.

Em uma publicação nas redes sociais, o Ministro do Interior, Gerald Darmanin, descreveu o ataque como um “ato insuportável” e agradeceu àqueles que detiveram o agressor. A segurança em Paris está sendo reforçada enquanto a cidade se prepara para receber 10,5 mil atletas olímpicos e milhões de visitantes para os primeiros Jogos Olímpicos em um século na capital francesa.

Os Jogos Olímpicos serão abertos com uma enorme cerimônia ao ar livre ao longo do Rio Sena em 26 de julho, um grande desafio de segurança na cidade que tem sido repetidamente atingida por ataques terroristas, como os ocorridos em 2015. Mais recentemente, um homem atacou pedestres perto da Torre Eiffel em dezembro, matando um turista alemão com uma faca e ferindo outros dois.

A Gare de Lyon é uma das estações de trem mais movimentadas de Paris. É um centro para trens de alta velocidade que ligam a capital a outras cidades e para trens de passageiros que servem os subúrbios e as cidades da região de Paris.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/TERESA SUAREZ