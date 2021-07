Ataques não param: mais um policial penal sofre atentado em Belém, é o 8° neste ano

Mais uma lamentável episódio da série de atentados praticados por integrantes de facções criminosas contra agentes de segurança pública se deu nesta noite de sábado, 17. Nos últimos seis meses, foram pelo menos 8 ataques com mortes.

Dessa vez o policial penal, identificado como Ferreira e que trabalha no Presídio Estadual Metropolitano de Marituba (PEM1), foi baleado no abdômen enquanto estava próximo de casa, no bairro da Sacramenta, em Belém. O militar foi atacado quando estava no local conhecido por “Churrasco do Magno”, na esquina da travessa Alferes Costa com a rua São Sebastião.

Segundo informações, dois homens em uma moto chegaram atirando no policial que, por sua vez, reagiu e conseguiu atingir um dos criminosos. A vítima foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sacramenta, enquanto o acusado foi para o Hospital de Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti (PSM da 14).

Áudios que circulam por grupos de WhatsApp demonstram os primeiros momentos de desespero do agente após o atentado. Nas mensagens ele pede apoio de outros policias e relata ter sido atingido, enquanto é encaminhado para UPA em que foi atendido.

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação