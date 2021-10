Atenção aos cuidados com a alimentação de bebês e crianças no domingo do Círio

Aos pais que vão compor a mesa com alimentos neste domingo com a culinária tipicamente da festa do Círio, como por exemplo a maniçoba, tacacá, pato no tucupi e vatapá, devem ter cautela ao compartilhar as comidas com as crianças.

É necessário atenção e cuidados em relação aos ingredientes e quantidades oferecidas para os pequenos, que estão em fase de introdução alimentar.

Segundo a Simone Sakairi, nutricionista da Pró-Saúde que atua no Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan, existem cuidados e adaptações a serem praticadas pelos pais que oferecem os pratos típicos às crianças oferecendo segurança neste domingo de Círio.

Alguns ingredientes podem influenciar no colesterol alto e na taxa de glicose. A maniçoba por exemplo, é super calórica, por conta dos embutidos e defumados, além de ser rica em gordura, por isso a refeição deve ser feita em ocasiões especiais apenas para experimentar.

“Crianças de até dois anos ainda estão em fase de amamentação, assim, a introdução alimentar deve ser feita com elementos mais leves, como sopas e patês, a partir de seis meses de idade. O vatapá com frango desfiado e suco de cupuaçu, fruta da região, é um bom prato para essa fase”, aponta a nutricionista.

O tacacá é o alimento mais completo, segundo a nutricionista, pois possui fibras, lipídios, carboidratos e proteína para as crianças.

“É um alimento nutritivo, saudável e pouco calórico. O cuidado está na introdução do camarão, que é seco e pode causar alergia. Outro ponto de atenção é em relação à quantidade oferecida aos pequenos, devido a acidez do ingrediente”, destaca.

No caso do tradicional pato no tucupi, o cuidado também deve ser com a quantidade e exagero de ingredientes. “A carne de pato é uma boa fonte de proteína, rica em ferro e selênio, que ativa as enzimas no organismo e melhora o sistema imunológico”, destaca Simone. Como geralmente é servido com arroz, folhas de jambu e farinha de mandioca, se tratando de alimentos mais seco, é preciso ter cuidado com os engasgos que pode acontecer com a criança.

Foto: Divulgação