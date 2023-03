Atendimento Itinerante de Veículos do Detran chega a Mocajuba na próxima segunda-feira (06)

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) estará, a partir da próxima segunda-feira (06), em Mocajuba, na região de integração do Tocantins, para atender aos proprietários de veículos que necessitam regularizar a situação documental de motocicletas e automóveis. A iniciativa integra a programação anual de Ação Itinerante de Veículos realizada pelo órgão em todo o estado, e segue até o próximo dia 19 de março.

O objetivo é garantir a prestação dos serviços de forma rápida e prática sem que o usuário tenha que se deslocar a municípios distantes. Durante a ação serão assegurados aos usuários atendimentos de vistoria, primeiro emplacamento, licenciamento atual e de anos anteriores, emissão de boleto, baixa de gravame e transferência de propriedade e jurisdição, dentre outros serviços.

Para obter o atendimento, o proprietário pode procurar a equipe da Coordenação de Registro de Veículos, na Travessa Miguel de Almeida, 261, no horário de 9h às 17h, com documentos pessoais e do veículo. Não precisa realizar agendamento e os condutores poderão ser atendidos também no fim de semana.

“Detran Itinerante” – O “Detran Itinerante” é um projeto que tem proporcionado atendimento a milhares de pessoas desde o ano passado no interior do estado. Condutores que residem nos municípios do entorno também poderão obter o atendimento em Mocajuba. Esta é a primeira ação do ano, que somente em 2022 atendeu 2.819 usuários em oito municípios.

A diretora geral do Detran, Renata Coelho, explica que as ações itinerantes estão sendo reforçadas nas diversas regiões, especialmente onde há maior demanda por atendimento e regularização de veículos.

“A presença da equipe do Detran no município busca proporcionar comodidade ao usuário, mas também incentivar a regularização de veículos a fim de coibir irregularidades da frota e garantir, com isso, um trânsito mais seguro”, destaca.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação