Atentado após festa do Ano Novo chinês deixa 9 mortos nos EUA

Um ataque a tiros deixou pelo menos nove mortos na madrugada deste domingo (22) em Monterey Park, cerca de 10 quilômetros a leste de Los Angeles, segundo informou a polícia local.

De acordo com as autoridades, o ataque aconteceu em um estúdio de dança localizado em uma região bastante movimentada, onde horas antes milhares de pessoas comemoraram a entrada do Ano Novo Chinês.

Testemunhas citadas pelo jornal Los Angeles Times disseram que o ataque, ocorrido por volta das 22h, foi provocado por um homem armado com uma metralhadora que, uma vez esgotado o pente, o substituia por outro.

O dono de um restaurante na área disse ao jornal que três pessoas entraram correndo em seu estabelecimento e pediram que trancasse a porta porque “havia um homem com uma metralhadora” na rua.

Outra testemunha citada pelo jornal disse ter ouvido “quatro ou cinco tiros” e, em seguida, sirenes da polícia.

As informações fornecidas pelas autoridades e pelo jornal não informam o paradeiro do suspeito ou se ele já foi preso.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/CAROLINE