Atentado em bar lotado mata sétimo agente prisional na Grande Belém

Rafael Farias, motorista concursado da Seap, foi assassinado por motoqueiros enquanto via partida do Remo contra o Brusque, na rua de casa, em Ananindeua

Mais um funcionário da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) foi vítima de homicídio na Região Metropolitana de Belém (RMB). Rafael Farias era motorista concursado do órgão, e foi morto após ser alvejado com vários disparos de arma de fogo enquanto assistia a um jogo de futebol em um bar, no conjunto Cidade Nova 6, em Ananindeua, na noite desta quarta-feira (14). Um dos presentes no estabelecimento foi baleado no pé, e não corre risco de vida.

De acordo com informações de testemunhas, Rafael morava bem próximo ao bar onde o crime ocorreu. Ele estava assistindo à partida do Remo contra o Brusque, quando, por volta das 22h, dois homens em uma motocicleta chegaram no local. Um deles desceu do veículo, se dirigiu à vítima, sacou uma pistola e efetuou os disparos. Foram pelo menos oito tiros.

No momento do atentado, havia várias pessoas no bar assistindo ao jogo. Um homem chegou a ser baleado no pé, foi socorrido e não corre risco de vida. Já Rafael foi levado imediatamente para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da Cidade Nova por familiares, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no hospital.

“O Rafael morava aqui há muitos anos, a gente se conhecia desde criança. Ele era uma pessoa muito divertida, muito alegre, e bastante conhecida na vizinhança. Alguns minutos antes do crime eu passei pelo bar e cheguei a falar com ele. Muito triste”, disse um amigo da vítima e morador da vizinhança, que preferiu não ser identificado.

Rafael é o sétimo funcionário da Seap que foi executado no Pará. Além dele, outros seis policiais penais já haviam sido vítimas de homicídio, a maioria deles na Região Metropolitana de Belém. No último sábado (10), o agente Wellington Cláudio Lima Coimbra, lotado na Central de Triagem da Cidade Nova, foi assassinado de forma violenta ao chegar em casa, no bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua.

Denúncias

Após cometer o crime, a dupla fugiu na motocicleta. A Polícia Civil pede que qualquer informação que possa ajudar na identificação e localização dos criminosos seja repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181), Centro Integrado de Operações – Ciop (190) ou pelo Whatsapp da atendente virtual Iara: (91) 98115-9181. As ligações são gratuitas e o sigilo é garantido.