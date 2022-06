Athletico-PR X Corinthians | Brasileirão Série A | 15.06.2022

Na noite desta quarta-feira (15), a Arena da Baixada, localizada em Curitiba, no Paraná, será palco do duelo entre Athletico e Corinthians, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 21h30, com cobertura ao vivo do canal A Província do Pará.

A equipe Athletico está tendo um ótimo desempenho na competição, já são sete jogos com ótimos resultados, sendo cinco vitorias e dois empates, entre as competições do Libertadores e Brasileirão. O seu desempenho na rodada passada a equipe empatou com Fortaleza, o lanterna da competição.

Já o Vice-líder da tabela, pretende somar mais pontos fora de casa para continuar no topo da tabela, o objetivo é ser o líder da competição e esse efeito pode acontecer se o time ganhar o jogo desta noite.

A partida de logo mais terá a cobertura ao vivo pelo canal da A Província do Pará.

Foto: Divulgação