Athletico-PR x Fluminense | Flamengo x Cuiabá – Campeonato Brasileiro – 17/10/2021 – AO VIVO

Athletico e Fluminense medem forças neste domingo, às 16h, na Arena da Baixada, em jogo válido pela 27ª rodada do Brasileirão. Um duelo inédito no maior palco do futebol brasileiro. Flamengo e Cuiabá medem forças pela primeira na história do Maracanã, neste domingo, às 20h30 (de Brasília), pela 27ª rodada do Brasileirão, embalados por vitórias no meio de semana.