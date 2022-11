Atirador de boate gay nos EUA se identifica como não binário

No domingo (20) um jovem de 22 anos foi preso após atirar contra os frequentadores de uma boate gay em Colorado Springs, no Colorado (Estados Unidos), deixando cinco mortos e 18 feridos.

Identificado como Anderson Lee Aldrich, o jovem foi ouvido em uma audiência por videoconferência nesta quarta-feira (23) onde ele se assumiu como pessoa não binária, isso é, ele não se identifica como homem, nem como mulher.

Aldrich entrou na boate Club Q na noite de sábado (19) com um rifle estilo AR-15 e abriu fogo contra as pessoas. Os clientes conseguiram dominá-lo e impedir que mais pessoas fossem atingidas.

Ele é acusado de cinco assassinatos em primeiro grau e também responde por acusações de crimes de ódio. Ele não informou na audiência o que lhe motivou a atacar a boate.

VIDA FAMILIAR DO GAROTO GANHA DESTAQUE

Anderson foi registrado quando nasceu com o nome de Nicholas Franklin Brink, mas aos 16 anos ele mudou de nome para não ter ligações com seu pai.

Outra informação confirmada pela imprensa americana sobre sua família é que ele viveu uma vida instável com seus pais que eram usuários de drogas, se mudando constantemente.

O pai do atirador, inclusive, identificado como Aldrich, Aaron Franklin Brink, foi preso várias vezes com acusações de infrações de trânsito e por problemas com drogas.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução