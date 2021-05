Atirador é linchado por populares após balear feirante no Guamá

Um homem ainda não identificado foi morto a pauladas e facadas por populares, após balear um feirante, na Feira do Guamá, localizada na avenida José Bonifácio, naquele bairro. O linchamento está sendo investigado pela Delegacia da Polícia Civil do Guamá e as primeiras informações apontam amigos do feirante como os atores do crime.

De acordo com informações de policiais militares do 20º Batalhão, que foram os primeiros a chegar na cena do crime, o homem desconhecido chegou em uma motocicleta, sacou uma arma e atirou no feirante, que seria um açougueiro, fugindo em seguida. Enquanto outros feirantes socorriam a vítima, vários homens que assistiram a tentativa de homicídio saíram correndo atrás do atirador, com pedaços de madeira e facas.

Ainda conforme a PM, na altura da travessa Castelo Branco, paralela à avenida José Bonifácio, o motoqueiro foi alcançado e espancado a pauladas e golpes de faca nas costas, morrendo em seguida. Depois do linchamento, um dos matadores pegou a arma do desconhecido e fugiu junto com os outros autores do crime.

Os policiais informaram que o motoqueiro morto não tinha nenhuma identificação e que o feirante baleado por ele foi socorrido no Pronto Socorro do bairro, onde está internado em estado estável. A identidade do feirante ainda não foi divulgada.

Pela dinâmica do crime, ocorrido no sábado, 15, é provável que o motoqueiro tenha tentado executar o feirante por algum motivo ainda não conhecido, mas o plano não deu completamente certo e ele acabou linchado pelos amigos da vítima.

Fonte: Ver-o-Fato / Por: Paulo Jordão