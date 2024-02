Atiradora invade igreja de Thalles Roberto no Texas e deixa feridos

Uma criança ficou gravemente ferida na tarde deste domingo (11) após uma mulher na casa dos 30 anos abrir fogo em uma megaigreja em Houston, Texas (Estados Unidos), liderada pelo pastor e televangelista Joel Osteen e pelo cantor brasileiro Thalles Roberto, que está no Brasil cumprindo extensa agenda de shows.

Por volta das 14h, a mulher, segurando um rifle longo e vestindo um sobretudo e mochila, entrou na Lakewood Church, uma das maiores congregações dos Estados Unidos. Ela estava com uma criança de cerca de 4 ou 5 anos, segundo o chefe do Departamento de Polícia de Houston, Troy Finner, em uma coletiva de imprensa.

Ainda de acordo com o policial, dois policiais fora de serviço conseguiram entrar na igreja e a mulher foi baleada e morta. A criança também foi baleada, embora não esteja claro por quem, e permanece em estado crítico em um hospital da área de Houston, junto com um homem na casa dos 50 anos que foi baleado na perna. As informações são do New York Post.

As testemunhas disseram que a mulher também ameaçou que tinha uma bomba e parecia estar pulverizando uma substância não identificada no chão. O policial acrescentou que as autoridades não encontraram explosivos.

– Ela estava com uma arma longa e poderia ter sido muito pior – disse ele, observando que as autoridades não acreditavam que houvesse mais perigo para o público. O motivo do tiroteio permanece incerto.

O tiroteio ocorreu quando o serviço em espanhol estava começando na igreja, que é frequentada todos os domingos por milhares de pessoas.

– Estou atordoado, mas vamos permanecer fortes – disse o pastor Osteen na coletiva de imprensa. – Existem forças do mal, mas as forças de Deus são mais fortes do que isso – completou.

Fonte: Pleno News/Foto YouTube Lakewood Church