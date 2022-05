Atividades ambientais na Funbosque promovem ensinamentos sobre biodiversidade

Neste domingo, 22, é celebrado o Dia Internacional da Biodiversidade. A data foi criada no ano de 1992 pela Organização das Nações Unidas (ONU), com o intuito de conscientizar a população sobre a importância da Biodiversidade.

Durante toda a semana que passou, estudantes da Fundação Escola Bosque (Funbosque), turma Tucunaré, participaram da palestra: Biodiversidade amazônica e suas relações com as transformações ambientais: como “equilibrar” o desequilíbrio.

“O objetivo é que eles conheçam de maneira geral o que é a biodiversidade, e trazer o conceito para Amazônia, em consequência para dentro da nossa realidade, explicando que a biodiversidade é a soma de todos os seres de uma região, desde que seja uma grande área até um tronco de árvore onde possui microorganismo”, explica o engenheiro florestal da Funbosque, Wanderson Silva.

A Funbosque está localizada dentro de um espaço de conservação da biodiversidade na ilha de Caratateua/Outeiro, com uma área de 12 hectares, desenvolve projetos ambientais, com a finalidade dos alunos aprenderem a importância da preservação das diversas formas de vida animal e vegetal, que são encontradas nos mais variados ambientes.

Monitores ambientais

Para que os alunos entendam a biodiversidade e tenham o sentimento de pertencimento à região, a Funbosque desenvolve atividades prática e teórica semanalmente no projeto Agentes e Monitores Ambientais (AMA).

Para Átila de Souza, 16 anos, que ingressou com três anos de idade na escola, e hoje cursa o segundo ano do ensino médio, participar das ações é muito animador e proveitoso. “Eu e meus amigos reabilitamos o canteiro do refeitório. Nós fazemos isso com amor, pois sabemos que a gente está fazendo parte da história da escola. E tudo que aprendo aqui, posso repassar de forma correta para outras pessoas”, conta Átila.

A escola possui o espaço chamado de viveiro educador, onde os alunos acompanham todos os processos, desde a coleta de semente, semeadura, formação do substrato até produção da muda, documentando a biodiversidade de flora e sendo o personagem principal na ação.

Programação ambiental

O atendimento dos alunos no projeto AMA, também inclui palestras sobre diversas temáticas ambientais, para que eles entendam o espaço onde está localizada a Fundação.

Ao longo do tempo o espaço da escola foi recebendo o enriquecimento, por meio da plantação de outras espécies que não eram da região, por isso ela é considerada um fragmento de floresta secundária enriquecida, com grande representatividade de espécie de árvores frutíferas e palmeiras.

Para preservação desse fragmento e propagação das espécies é realizada a produção de mudas de várias espécies como: andiroba , açaí , pracaxi, cumaru, samaumeira, paricá, ipês entre outras. Após passarem pelo ciclo de germinação e crescimento, as mudas do viveiro estão aptas para doação.

Só no ano de 2022 já foram produzidas mais de cinco mil mudas e doadas mais de mil para serem plantadas em espaços públicos. Os alunos que têm espaço em suas casas também recebem mudas para plantarem nestes espaços.

Texto: Amanda Cardoso

Fonte: Agência Belém/Foto: Funbosque