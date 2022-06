Atividades de Prevenção da Violência Contra a Mulher são realizadas na UsiPaz Cabanagem

Nesta quinta-feira (23), será realizado na Usina da Paz Cabanagem, em Belém, um dia de atividades voltadas para a prevenção da violência contra a mulher, que contará com a presença de personalidades das Artes Marciais Mistas (MMA).

Durante está manhã aconteceu uma oficina de dança, ministrada pela professora de dança Tainara Garcia, licenciada pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Aó longo da programação será realizado também o Dojô, com o curso de defesa pessoal comandado por Marcelo Dourado, faixa preta de jiu-jitsu. Pela parte da tarde, haverá uma palestra Alta Performance Mental, do lutador brasileiro de MMA e Karatê, Lyoto Machida.

A programação encerra ás 20h, com pesagem dos atletas que competirão no Iron Man, competição de MMA que ocorrerá em Belém amanhã (24), na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho.

Durante as ações na UsiPaz Cabanagem, mil ingressos serão distribuídos para quem quiser assistir o Iron Man.

