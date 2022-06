Atividades de proteção e preservação ao meio ambiente serão realizadas ao longo deste mês de junho

No último domingo (5) foi celebrado o dia mundial do meio ambiente, levando em consideração esse importante data, a Prefeitura de Belém vai promover diversas ações e eventos ao longo deste mês.

A programação inclui oficinas, seminários que abordam temática ambiental como danças regionais, ecofeiras, pinturas, arborização, arte e cidadania nas ilhas, mutirão de grafite, educação ambiental, arranjos florais, degustação de alimentos saudáveis, ecobike e ato em defesa do meio Ambiente e da Amazônia.

A inicia da prefeitura é por meio de uma ação integrada com vários órgãos sendo coordenada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e em parceria com instituições federais e privadas.

Acompanhe a programação completa

Segunda-feira – 6/6

Das 9h às 12h

Campanha contra a Dengue

Projeto pintando e colando com a natureza

Local: bairro da Terra Firme

Órgãos: Sesma, Semec e Semma (Ceadc)

Quinta-feira – 9/6

Das 8h às 14h

Arborização em Icoaraci

Local: Praça Matriz a Orla

Órgãos: Ação Integrada

Sexta-feira – 10/6

Das 8h às 12h

Ação das Ilhas: EMEC Milton Monte: Por um rio de vida

Arte, cores e cidadania

Local: Praça Princesa Isabel, na Condor

Órgãos: Semec e Semma

Das 8h às 14h

Oficina de trilha com a Rede Brasileira de trilha Asfora

Local: Cotijuba

Órgão: Funbosque.

Segunda-feira – 13/6

Das 9h às 14h

Mutirão Grafite na preservação do meio ambiente

Local: Praça Dalcídio Jurandir, na Cremação

Órgãos: Coant e Semma (Ceadc).

Das 18h às 21h

Lançamento dos Programas Ambientais

Local: Gasômetro, em São Brás

Órgãos: Ação Integrada

Terça-feira – 14/6

Das 8h às 16h

Oficina de Elaboração do programa de Educação Ambiental e Arborização

Local: Semma

Órgão: Semma (Ceadc).

Sábado – 18/6

Das 8h às 14h

Ecofeira

Local: Horto Municipal, em Batista Campos

Órgão: Semma (Ceadc).

Das 8h às 14h

Oficina de arranjos florais

Local: Horto Municipal, em Batista Campos

Órgão: Granja e Semma (Ceadc)

Das 8h às 14h

Ação em Icoaraci

Local: Icoaraci

Domingo – 19/6

Das 8h às 14h

Ecofeira

Local: Horto Municipal, em Batista Campos

Órgãos: Semma (Ceadc), Copsan e Semec

Das 8h às 12h

Apresentação e degustação de alimentos saudáveis

Local: Horto Municipal, em Batista Campos

Órgãos: Semma (Ceadc), Copsan e Semec

De terça a quarta-feira – De 21 a 22/6

Das 9h às 18h

Seminário Educação Ambiental para uma Belém Sustentável – Agenda 2030

Local: auditório David Mufarrej, na Unama

Órgãos: Ação integrada e Fiepa, Fibra e Unama

Quinta – 23/6

Das 16h às 21h

Ato em Defesa do Meio Ambiente e da Amazônia

Cortejo: concentração na Escadinha, com ato na Praça do Relógio.

Órgãos: Ação integrada

Sábado – 25/6

Ação referente ao meio ambiente em Mosqueiro

Bairro do Aeroporto

Órgãos: Admos, Semma, Sesan e Ufra.

Domingo – 26/6

Das 8h às 14h

Passeio de Ecobike.

Foto: Ilustração Nico Wall / Pixabay