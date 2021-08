Atividades do aterro de Marituba são prorrogadas para agosto de 2023

Encerramento estava previsto para junho deste ano, mas não houve definição para nova destinação dos resíduos sólidos da região metropolitana de Belém.

Moradores de Marituba protestam e pedem o fechamento do aterro de Marituba, onde é depositado quase 1800 toneladas de lixo por dia — Foto: Ary Souza/O Liberal

As atividades do aterro sanitário de Marituba foram prorrogadas para 31 de agosto de 2023. O encerramento estava previsto para junho deste ano, mas não houve definição de outro espaço para destinação dos resíduos sólidos da região metropolitana de Belém.

Nesta segunda (30), a Justiça do Pará homologou o acordo proposto pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e Procuradoria Geral do Pará, Municípios de Ananindeua e Belém e a empresa Guamá Tratamento de Resíduos.

A homologação foi feita pelo desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). O G1 solicitou posicionamento da prefeitura de Marituba, mas aguardava resposta até a última atualização da reportagem.

No acordo, fica previsto, em caráter excepcional e provisório, que o preço dos serviços de tratamento de resíduos será no valor de R$ 101,58 por tonelada, atualizado até outubro de 2020, que deve praticado entre os municípios e a Guamá Tratamentos. O valor do preço definitivo deve ser corrigido a cada 12 meses pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Em decisão, o desembargador afirma que a continuidade de funcionamento “haverá de observar as regras do licenciamento e, ainda, a instalação de usina de biogás e uma estação de tratamento de afluentes, além de outras medidas que serão rigidamente fiscalizadas com o fito de mitigar, por exemplo, qualquer mau cheiro decorrente de produção de gás metano ou de chorume, seja pelo órgão fiscalizador (Semas), seja pelo Ministério Público”.

Ele ainda determina que “uma nova célula será construída para a continuidade do recebimento dos resíduos, no prazo desta última prorrogação quando, então, estará exaurida a capacidade do aterro sanitário e será iniciada a desmobilização no prazo legalmente previsto”. “Ressalte-se, também, que o órgão estatal fiscalizador emitiu e/ou emitirá, cumpridos os requisitos legais, as licenças necessárias ao funcionamento da nova célula e do empreendimento”, afirma o desembargador.

Segundo o acordo, o Estado do Pará deve coordenar ações, estudo e reuniões com os municípios de Belém e Ananindeua para “consolidar estudos novas soluções de destinação final de resíduos sólidos urbanos”.

A decisão ressalta, também, que “deverão ser concluídos os estudos necessários, iniciadas e concluídas as medidas técnicas e administrativas de implantação da nova solução (incluindo o licenciamento ambiental), de forma que o novo empreendimento esteja apto a operar antes do prazo final de operação do aterro de Marituba”.

Ainda na decisão, o desembargador afirma “inexiste qualquer outro local disponível e preparado para a deposição/disposição dos resíduos sólidos da região metropolitana de Belém a não ser, por ora, o aterro sanitário de Marituba”.

A Guamá Tratamento de Resíduos disse, por meio de assessoria, que o prazo para instalação da usina de biogás é de 90 dias e que investirá R$32 milhões na expansão do aterro, “com as coberturas, implantação da usina e Estação de Tratamento de Efluentes”. Disse, ainda, que “realizará todas as ações necessárias, previstas nas licenças e condicionantes emitidas pela Semas, para garantir a segurança ambiental do empreendimento”.

Fonte G1