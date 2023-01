Atividades manuais ajudam o desenvolvimento cognitivo de pacientes do CIIR

Pintar uma folha de papel em branco, para alguns pode até parecer algo simples. Mas tem um público que dá mais valor a essa prática do que você imagina, como é o caso dos pacientes do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém que encara a atividade como terapia que potencializa a recuperação, denominada “atividades manuais”.

Marcela Gianino, a terapeuta ocupacional do Centro Especializado em Reabilitação (CER IV), destaca o estímulo às habilidades cognitivas, como atenção, concentração e nomeação de cores, além do desenvolvimento motor. “ A atividade tem como objetivo estimular aspectos motores, principalmente a coordenação motora fina de membros superiores, que é a capacidade de utilizar pequenos músculos das mãos para a realização de atividades como pintar, escrever e desenhar. Nesta atividade utilizamos o pincel para trabalhar estes objetivos”, explica a terapeuta.

A atividade vem ajudando a manter as funções de alguns pacientes, como é o caso de Hilo Paiva, 55 anos, diagnosticado com esclerose múltipla, o paciente vem sendo acompanhado desde 2019. O sobrinho que o acompanha ao Centro, Lucas Carmo, relata sobre a evolução de seu tio com as terapias, principalmente a pintura em papel. “A pintura ajuda a manter as funções dele. Como a doença retrai os movimentos, a terapia faz com ele continue com os movimentos, mesmo que lentos, e realizando suas atividades no dia a dia”, disse Lucas.

Ainda de acordo com o jovem acompanhante, a atividade manual proporciona a Hilo Paiva interação com as pessoas. “A pintura estimula o meu tio também a pensar e criar argumentos para conversar com as pessoas. Antes, ele tinha dificuldades com relação a este ponto. Mesmo não tendo uma articulação igual à nossa com facilidade na abertura da boca ao falar, mas ele tem assuntos para dialogar com as pessoas. Durante as atividades, as terapeutas conversam com ele”, acrescentou.

Segundo Marcela Gianino a pintura estimula o paciente a “trabalhar a coordenação motora fina, para realizar suas atividades diárias com maior autonomia, além de estimular habilidades cognitivas”.

Sobre o CIIR

O espaço oferece assistência de média e alta complexidade às pessoas com deficiência (PcDs) visual, física, auditiva e intelectual. Os pacientes podem terá acesso aos serviços por meio de encaminhamento das unidades de Saúde, acolhidos pela Central de Regulação de cada município, que por sua vez encaminha à Regulação Estadual. O pedido será analisado conforme o perfil do usuário pelo sistema de Regulação Estadual (SER).

Serviço: O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação é um órgão do Governo do Pará, administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O Centro funciona na Rodovia Arthur Bernardes, n° 1000, em Belém. Mais informações: (91) 4042-2157/58/59.

Fotos: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira