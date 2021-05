Ativista do Black Lives Matter está em estado crítico após levar tiro na cabeça

A ativista do movimento Black Lives Matter Sasha Johnson está em estado crítico após levar um tiro na cabeça, segundo anunciou nas redes sociais o grupo do qual ela faz parte, Taking the Initiative.

Em nota na página do grupo no Facebook, o partido disse que o incidente aconteceu na madrugada deste domingo (23/5) e se seguiu a “inúmeras ameaças de morte”.

“É com grande tristeza que informamos que nossa Sasha Johnson sofreu um ferimento à bala na cabeça. Ela está atualmente hospitalizada e em estado crítico. O incidente aconteceu nesta madrugada, na sequência de inúmeras ameaças de morte”, diz a publicação.

Segundo o canal de televisão Sky News, Johnson foi vítima de um tiroteio em Southwark, no sul de Londres, às 3 da manhã de domingo.

Jimi Tele, delegado da polícia local, afirmou que a investigação está em estágio inicial e ” investigações urgentes estão em andamento para estabelecer as circunstâncias”. Até o momento, nenhuma prisão foi feita.

“Sasha sempre lutou ativamente pelos negros e pelas injustiças que cercam a comunidade negra, além de ser membro do BLM [Black Lives Matter] e do Comitê de Liderança Executiva do Taking the Initiative Party. Sasha também é mãe de três filhos e uma voz forte e poderosa para nosso povo e nossa comunidade”, segue o comunicado.

O grupo ainda pediu que as pessoas se unam em orações por Sasha, e mostrem apoio a sua família e entes queridos.