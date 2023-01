Ativista Greta Thunberg é detida durante protesto na Alemanha

Nesta terça-feira (17), a ativista sueca Greta Thunberg foi detida, na Alemanha. Ela estava com manifestantes em atos contra a demolição de uma vila perto da cidade de Luetzerath, de acordo com a polícia local. As informações são do G1.

Greta foi presa durante protesto na mina de carvão a céu aberto de Garzweiler 2, a cerca de 9 quilômetros de Luetzerath. Ela se sentou com um grupo perto da borda da mina.

A jovem ativista teria se juntado aos manifestantes na última sexta-feira (13).

Após ser detida, nesta terça, a garota foi vista sentada sozinha em um ônibus da polícia, segundo uma testemunha da Reuters.

Um policial disse que os ativistas serão levados para uma verificação de identidade.

Ainda não se sabe o que acontecerá com a ativista e o grupo detido com ela.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/RONALD WITTEK