Atleta da Associação Guajará fatura medalhas de ouro e prata no Brasileiro de Remo Máster

No Campeonato Brasileiro de Remo Máster, realizado na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, o remador Altair Bezerra, 70 anos, da Associação Guajará, ganhou três medalhas de ouro e também três de prata. A conquista do paraense veio por conta da sua dedicação ao remo, modalidade que encara desde a juventude.

Bezerra ganhou as medalhas de ouro na prova de oito gigantes e no quatro sem, enquanto as medalhas de prata foram conquistadas nas provas de dois sem, oito rigers e no oito misto.

O campeonato contou com quase 200 atletas de todo o Brasil competindo em 174 provas.

Neste ano, o número de provas foi superior ao da temporada de 2021.

Além de Altair Bezerra, outros remadores da Associação Guajará também ganharam medalhas de ouro, entre eles Lúcia, Iris, Décio, Liz e Carvalho.

Imagem: Divulgação