Atleta de Marituba vai participar de Campeonato Mundial Masculino de Boxe

O Atleta Maritubense Michel Douglas irá participar do campeonato mundial masculino de boxe mais impotente do circuito internacional que vai acontecer no domingo (24), em Belgrado, na Sérvia. O Boxeador conta com o auxilio profissional dos treinadores Roberto Antônio (Dago) e Osmarino Barroso (Ozzi).

O atleta vai participar da equipe olímpica permanente de boxe, competindo na categoria 54k. Michael iniciou no boxe aos 15 anos, e teve como inspiração os boxeadores paraenses Julião Neto (competidor de duas olimpíadas); Myke Carvalho (competidor de três olimpíadas); e no Rafael Lima (campeão mundial).



Foto: Arquivo Pessoal