Atleta de Muaná é a campeã do tênis de mesa no Joapa

O segundo dia de competições dos Jogos Abertos do Pará (Joapa), neste sábado (08), já definiu as vencedoras na modalidade tênis de mesa feminino. Realizada pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), a competição prossegue até domingo (09), com disputas em seis modalidades.

Os jogos entre as atletas de tênis de mesa ocorreram em chave única, incluindo equipes dos municípios de Ponta de Pedras, Salvaterra, Muaná e Santa Cruz do Arari, no Arquipélago do Marajó.

O terceiro lugar ficou com a estreante em competições Meriam Oliveira, de Pontas de Pedras. Santa Cruz do Arari foi representado por Railene do Egito.

Meriam Oliveira contou que começou no esporte por incentivo do marido, que também é atleta de tênis de mesa. Segundo ela, o Joapa é uma grande oportunidade para difundir o esporte na região. “É a minha primeira vez participando do Joapa. Fiquei muito nervosa, e ao mesmo tempo confiante que pudesse trazer um bom resultado ao meu município. Estou muito feliz com o resultado, e com toda certeza o evento vai ser uma grande oportunidade pra incentivar outras pessoas a praticarem essa modalidade”, disse a atleta.

“Estar aqui é de uma alegria infinita. Tive a oportunidade de competir com uma atleta que é minha referência. Foi uma partida incrível. Sou muito grata ao Joapa por permitir essa competição tão incrível”, ressaltou Agnes Castro, de Ponta de Pedras, que garantiu a segunda colocação.

A campeã do tênis de mesa, Gláucia Medeiros, de Muaná, acumula títulos no Joapa e enfatizou a preparação para a competição estadual. “Toda vez é uma emoção diferente estar aqui. Percebo que os municípios têm investindo mais no esporte, e isso requer que a gente melhore também. Agora vou me preparar pra estadual, e tenho certeza que vou encontrar grandes atletas para competir”, acrescentou.

Texto: Bruna Cabral – Ascom/Seel

Fonte: Agência Pará/Foto: Henrique Freitas/Seel