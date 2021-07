Atleta de Parauapebas, Felipe Gerônimo, vai disputar o Pan-Americano de Kickboxing

O atleta Felipe Gerônimo, campeão mundial e bi-campeão sul-americano de muay thai e kickboxing vai para mais um desafio na sua carreira. Natural de Recife (PE) e radicado há quatro anos na cidade de Parauapebas, sudeste do estado do Pará, o atleta de artes marciais se prepara para o Campeonato Internacional Copa UIAMA 2021, o Pan-Americano, que será realizado nos dias 10 e 11 de setembro, na cidade de Acapulco, no México.

“Meus treinamentos são com o Mestre Gato Preto, tanto o treino profissional como a parte técnica e de combate. A expectativa para a competição é de que eu chegue lá e faça um ótimo trabalho. Eu quero vir com o título de pan-americano, sendo mais um título aqui para a cidade. Estamos tendo treinos diários de segunda a sábado, com três horas de duração, com treinos de força, técnico e inteligente para o combate,” afirmou o atleta.

Gerônimo vem se preparando com força total nesses últimos meses que antecedem o evento Pan-Americano no México, para conquistar mais uma vitória e trazer o título para a cidade de Parauapebas. Para isso, ele entrou em uma dieta e cuida de sua alimentação, tendo a atenção necessária com a balança, que ajuda a controlar o seu peso, já que vai disputar na categoria 60 kg, na modalidade de Kickboxing.

“O kickboxing é uma modalidade que vem crescendo há muitos anos. Aqui no Pará, a nossa equipe é tetracampeã mundial e já viajou mundo afora com um dos nomes mais fortes aqui do estado, que é o Kelson Barbosa, junto com Gilvan Salgati e Júlio – ainda com o técnico e Mestre Agane, onde dá todo o suporte para estar viajando para esses campeonatos internacionais,” disse Felipe Gerônimo.

Devido à pandemia da covid-19, o atleta de 29 anos afirma que estava desacreditado em relação às competições, chegando a imaginar que não iria disputar campeonatos neste ano de 2021. Gerônimo é o maior representante de muay thai e kickboxing da cidade de Parauapebas, sendo o único, de momento, a disputar competições nacionais e internacionais. Ele recebeu uma carta de convocação para o evento em Acapulco.

O lutador, que conseguiu montar sua própria academia, chamada de Centro de Treinamento Geronimo Fight Team, além de atleta é professor em diversas modalidades como muay thai, boxe, kickboxing, krav magá e técnicas de defesa pessoal, auxiliando seus alunos na perda de peso e desenvolvimento da resistência, coordenação motora, equilíbrio, flexibilidade, agilidade e força. Felipe Gerônimo busca patrocinadores para poder disputar o Pan-Americano no México e, enquanto isso, está vendendo rifas, a fim de conseguir recursos financeiros para ajudar a custear suas despesas em Acapulco.