Atleta de taekwondo do Papão, Rayana Trindade se consagra campeã de poomsae no Open Cidade das Mangueiras

Representante do Paysandu, a atleta Rayana Trindade foi campeã de poomsae na disputa da primeira edição do Open Cidade das Mangueiras de Taekwondo, que ocorreu no ginásio do Núcleo de Esporte e Lazer (NEL), em Belém, entre os dias 28 e 29 de maio. As informações são do site do Papão da Curuzu.

O torneio foi realizado para disseminar a modalidade esportiva no Estado. “Esse campeonato teve um grande significado para mim, já que pela primeira vez em uma competição, eu fui atleta e técnica, levando meus alunos estreantes à disputa estadual e eles também conquistaram seus lugares no pódio”, ressaltou a bicolor Rayana Trindade.

Poomsae é um método de treino individual tanto de ataques como de defesas. Cada graduação possui a sua poomsae que permite ao atleta treinar todas as componentes técnicas necessárias.

Imagem: Arquivo pessoal