Atleta mirim que vendeu chocolate na praia viaja para São Luís para disputar campeonato

Ilan Figueiredo, de 11 anos, ficou conhecido ao vender chocolate na praia do Atalaia

O jovem atleta Ilan Figueiredo, de 11 anos, viajou nesta quinta-feira (22) para São Luís (MA), onde vai disputar o Campeonato Norte-Nordeste de jiu-jitsu. A competição ocorre neste final de semana na capital maranhense.

O menino ficou conhecido ao vender chocolate na praia do Atalaia, em Salinópolis, para pagar os custos da competição. Com a repercussão, ele conseguiu o patrocínio do governo do Pará e também da prefeitura de Salinas.