Atleta Paraense Busca Bicampeonato em Boliche

A atleta de Boliche, Paraense Dayse Silva que é apoiada pela secretaria de estado de esportes e lazer( Seel), busca bicampeonato na competição da XXXII Taça BH de Boliche que acontece em Minas Gerais até esse domingo dia 15.

Esse ano no mês de junho a atleta foi campeã da taça rio de janeiro, e da taça Mato Grosso em julho, na qual conquistou uma vaga na seleção Brasileira da modalidade em que compete.

Segundo a secretaria de esporte e lazer, no primeiro semestre deste ano foram cerca de 180 pedidos de apoio mediante os recursos da Lei Pelé. É possível disponibilizar todas as informações sobre o apoio ao atleta no site da Seel, www.seel.pa.gov.br.

Foto: Mega Curioso