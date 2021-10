Atleta paraense é campeã mundial de jiu-jitsu profissional

Aos 35 anos de idade, depois de apresentar um excelente desempenho, Silvana Portilho se tornou campeã mundial de jiu-jitsu profissional. Ela atua como guarda municipal em Moju, no nordeste do Pará, mas é cametaense e mora em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. Uma grande conquista e vitória da atleta paraense no mundial de Jiu-Jitsu é uma dessas histórias de perseverança.

Silvana foi vencedora na modalidade Adulto Master de faixa preta, no Campeonato Mundial de Jiu-Jistu BJJ PRO, realizado em Fortaleza-CE, durante os dias 25 e 26 de setembro, no Ginásio Paulo Sarasate. Ela conta que foi a única mulher faixa preta do Estado do Pará a participar da competição.

A atleta disse que há 16 anos lutava por patrocínio para participar da competição. Segundo Silvana, alcançar o lugar mais alto do pódio é a realização de um sonho de todos os atletas de jiu-jitsu, como em qualquer modalidade esportiva. Emocionada, ela declara o que sente no momento:

“A satisfação em poder inspirar outras mulheres a seguir seus sonhos, objetivos, em ouvir o quanto sou inspiração, em servir de exemplo, de coisas boas, o respeito até mesmo das minhas adversárias em competição. Meu tempo é curto demais para treinar como um atleta de ponta. Trabalho, estudo, [tenho] casa, filhos, marido, família, porém, aproveito ao máximo as horas que tenho. Tenho uma equipe feminina de competição, que era um sonho.”

GRATIDÃO

Depois de lembrar às mulheres o quanto é importante lutar por seus objetivos, Silvana diz que a sensação de dever cumprido é compensatória. Ela agradece às pessoas que a ajudaram a participar da competição e à equipe Rickson, da qual faz parte:

“O que eu posso dizer é que a sensação é de dever cumprindo. O apoio da minha família e amigos, sou muito abençoada, só tenho a agradecer a Deus por tudo o que tenho; agradeço meus pais, meu mentor dentro do esporte, o Mestre Rickson, e a todos que me incentivam.”

NOVOS DESAFIOS

O próximo desafio de Silvana agora é no Rio de Janeiro, durante os dias 22 a 24 de outubro, no torneio Abu Dhabi Grand Slam, última etapa para o 13º Abu Dhabi World Pro, programado para novembro. Silvana também pensa e buscar apoio junto aos empresários do Estado, Secretaria de Esporte e Lazer – SEEL, tendo a frente o secretário Nivan Setubal Noronha, e Secretaria do Municipal de Esporte, Juventude e Lazer – Sejel, onde a titular é a senhora Carolina Qemel.

Imagem: Ray Nonato/Ronabar