Atleta paraense é destaque na Ginástica Artística Brasileira

Por meio de políticas de patrocínio, o Banco da Amazônia – Basa, incentiva projetos que valorizem a cultura, esporte e inclusão socioambiental. Seguindo esses princípios, o Banco lança editais anualmente, no meio do ano, selecionando projetos que sigam os parâmetros de suas políticas. No total são lançados três editais anualmente, são eles, Edital de Patrocínio, Edital de Chamada Pública Lei de Incentivo a Cultura e Edital de Pautas do Espaço Cultural. Os editais contam com inscrições gratuitas e com possibilidades para pessoas físicas e jurídicas, que possuam projetos que valorizem a cultura, esporte e inclusão social na região.

“Nós temos um compromisso maior com o desenvolvimento sustentável da região, inclusive materializado na nossa Missão, fomentando iniciativas para reduzir desigualdades, por meio da inclusão social e incentiva à cultura. O projeto da Andreza no atletismo é um exemplo de projeto patrocinado pelo banco, no qual foi um sucesso”, destaca o Secretário Executivo, Alcir Erce.

Um exemplo de projeto patrocinado com sucesso foi o da ginasta Andreza Lima, nascida no Pará, que vem arrancando suspiros de treinadores e ex-atletas da modalidade. Com medalhas na categoria juniores da seleção brasileira, do seu atual Clube Grêmio Náutico União (GNU), é na UEPA, seu antigo centro de treinamento.

Andreza começou sua carreira como atleta aos oito anos. Quando sua mãe observou seu potencial, ela foi em busca de um centro para que ela pudesse efetuar seu treinamento de forma adequada. A UEPA (Universidade Estadual do Pará) foi seu primeiro local de treino, onde a atleta conquistou inúmeras medalhas e reconhecimento nacional.

No Grêmio Náutico União, seu atual clube, Andreza chegou por meio de um convite, feito pela sua atual treinadora, Adriana Alves. As duas se conheceram durante uma competição em Natal, Rio Grande do Norte, quando Andreza não competiu por falta de treinador.

No clube desde 2018, Andreza encontrou condições e infraestrutura melhor de treinamento e tratamento para sua evolução. Com mais de 30 medalhas contando com estaduais e brasileiros. Andreza conta com uma rotina de treinos e competições pesadas.

“Faço os quatros aparelhos, salto, solo, trave e barras, na equipe juvenil”, conta Andreza.

“Fomos a buscar patrocínios, estrutura e equipamentos para a evolução dela na ginástica. Ficamos muito felizes quando o projeta da Andreza foi aceito e patrocinado pelo banco”, conta Flávia Lima, mãe de Andreza.

Andreza tem 15 anos, e ano que vem sobe de categoria para adulto aos 16 anos. E promete mais medalhas futuramente. Confira o depoimento da ginasta nas redes sociais do Banco – https://www.instagram.com/reel/Cmre0G3KoIc/?igshid=MDJmNzVkMjY=

Imagem: Ascom/Basa