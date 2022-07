Atleta trans é indicada a prêmio de Mulher do Ano do esporte

Lia Thomas, atleta trans dos Estados Unidos, recebeu indicação ao prêmio Mulher do Ano pela Universidade da Pensilvânia. Nascido Will Thomas, a nadadora chegou a competir entre os homens por três anos, não tendo passado da posição 462 de 500 no ranking.

Thomas começou a despontar no esporte ao passar a competir com mulheres, quebrando vários recordes entre o sexo feminino. Em uma prova equivalente aos 200m livre aqui, do Brasil, por exemplo, Lia chegou a ficar com sete segundos de vantagem sobre a segunda colocada, considerados uma “eternidade” na categoria em questão.

A performance rendeu a Thomas o primeiro lugar no ranking, posição da qual estava bem aquém enquanto competia na categoria masculina.

– Não é a inclusão que leva a Ivy League a fazer ações como essa. É misoginia – e um desprezo absoluto pela verdade – criticou Abigail Schreier, autora norte-americana do livro Dano Irreversível: A Mania Transgênero Seduzindo Nossas Filhas.

Tom Fitton, presidente da Judicial Watch, chamou a indicação de um ataque direto às atletas femininas da Universidade da Pensilvânia. A ex-tenista Martina Navratilova disparou à universidade: “O que há de errado com vocês?”. A veterana do tênis foi criticada por sua posição, mas rebateu nas redes sociais.

– Então, eu deveria estar feliz que as mulheres biológicas estão sendo deixadas de lado quando se trata de esportes? – disparou.

O prêmio será entregue em janeiro de 2023 a 30 homenageadas escolhidas pelas universidades que integram a National Collegiate Athletic Association (NCAA).

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução/ESPN NCAA