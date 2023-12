Atletas de Ananindeua recebem homenagem da Prefeitura

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SELJ) reconhece o talento e esforço dos atletas de Ananindeua que levaram o nome do município dentro e fora do país em 2023.

A Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SELJ), realizou na noite da última segunda-feira (11), a primeira edição do “Atleta Destaque Ananin”. O evento homenageou atletas do município que se destacaram em competições nacionais e internacionais em 2023.

Estiveram durante a homenagem, o atleta de futsal, Miguel Lima, de 8 anos, na qual o evento foi especial, pois ele estava compartilhando com os amigos de time que também estiveram apoio em 2023. “Conseguimos representar Ananindeua no Supercopa América de Futsal e com isso acabamos conseguindo um ótimo resultado”, diz o pequeno atleta sobre a secretaria de Esporte, Lazer e Juventude.

Representando os atletas, Breno Torres, esportista do taekwondo, foi um dos oradores durante o evento, de acordo com ele, a visibilidade do Atleta Destaque Ananin mostra o reconhecimento por todo o trabalho que todos os atletas realizam durante o ano inteiro. “A idealização do secretário Alex Melul será uma forma de incentivo, pois as dificuldades são diárias para todos nós, independente do esporte. O custo só para as viagens é bastante elevado e o apoio da secretaria veio para diminuir esse impacto”, falou Breno sobre o dia a dia de um atleta.

Em preparação para o ano que vem, a expectativa de Breno é de participar da Copa Regional Norte no estado do Rio de Janeiro no mês de fevereiro. “Acredito que a SELJ ajuda a gente a correr atrás desses resultados para o nosso município e estado”, disse o atleta de taekwondo.

Segundo o secretário Alex Melul, aproximadamente 100 atletas tiveram apoio da Secretaria de Esporte durante o ano de 2023, em balanço, a secretaria realizou mais de 20 eventos oficiais e 40 apoiadores pela secretaria de esporte.

O secretário fez questão de relembrar em seu discurso, alguns momentos durante a gestão neste ano, como eventos realizados pela primeira vez no município. “Quero aproveitar a ocasião e relembrar o quanto foi satisfatório a gestão da SELJ neste ano. Foram mais de 20 eventos oficiais, a primeira corrida de rua de Ananindeua, a primeira copa kids de jiu-jitsu e Outubro Rosa são apenas alguns exemplos”, disse Alex Melul.

Está foi a primeira edição do “Atleta Destaque Ananin” reuniu todos os atletas que receberam apoio e fizeram prestação de contas em 2023. A expectativa é de que no ano que vem o evento seja ainda maior.

Segundo o Prefeito Dr. Daniel o esporte traz aos cidadãos o sentimento de pertencimento da cidade e sendo assim é necessário desenvolver os talentos dentro de Ananindeua. “Que nós possamos cada vez mais ajudar vocês, através do talento de cada um, dando orgulho aos moradores de Ananindeua, representando e trazendo títulos”, diz o prefeito Dr. Daniel.

Segundo o prefeito, ano que vem o objetivo é que mais atletas recebam apoio da prefeitura por meio da secretaria municipal de esporte, lazer e juventude (SELJ).

Fotos: Ascom Ananindeua