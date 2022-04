Atletas de Canaã conquistam ouro em Campeonato Paraense de Muay Thai

Três atletas de Canaã dos Carajás foram medalhistas no Campeonato Paraense de Muay Thai, realizado no último sábado (23), no município de Ananindeua, na região metropolitana de Belém.

Entre os medalhistas de ouro, Felipe Santos Silva foi o campeão na categoria até 66 kg e Marcos Felipe de Amorim Barros venceu entre os competidores até 56 kg. Outro medalhista foi Kauan Vale da Costa, que conquistou a medalha de bronze na categoria até 52 kg.

O trio faz parte do Projeto Nies, que oferece gratuitamente aulas de futebol, basquete, judô, muay thai, jiu-jitsu, karatê e vôlei.

Fonte: Blog Zé Dudu