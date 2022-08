Atletas de Jiu-jítsu de Tailândia conquistam 7 medalhas no Campeonato Paraense

Quatro atletas de Tailândia, nordeste do estado, participaram da quarta etapa do Circuito Paraense de Jiu-jístu ocorrida no último domingo (07) no município de Abaetetuba.

Os esportistas disputaram nas categorias Adulto, Master e Absoluto. Eles conquistaram e trouxeram para casa sete medalhas, sendo um de ouro, três de prata e três de bronze.

Os lutadores da academia Brothers do Jiu-Jístu agradeceram o apoio e o incentivo da secretaria de Esportes através da Prefeitura de Municipal de Tailândia.

Fonte: Portal Tailândia